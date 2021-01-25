شكرا لمتابعة خبر عن تصل لـ 10 آلاف ريال.. "الداخلية" تعلن العقوبات المقررة على العمال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الداخلية عقوبات التجمعات العمالية التي تشمل أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم يتكون من 5 أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة.

وتشمل العقوبات هي:المرة الأولى للمخالفة: 50.000 ريال على المنشأة أو المسؤول، وعلى الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب بذلك 5000 ريال، بينما المرة الثانية للمخالفة: 100.000 ريال على المنشأة أو المسؤول، وعلى الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب بذلك 10.000 ريال، بالإضافة إلى المرة الثالثة: مضاعفة العقوبة على المسؤول وإحالته للنيابة العامة، ويحال الحضور والمتسبب لذلك للنيابة العامة.

وأشارت وزارة الداخلية:" في حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة 3 أشهر، وفي حال تكررت للمرة الثانية تغلق 6 أشهر، إذا كان المخالف من المقيمين في المملكة، فيتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائيا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه ".

ولفتت إلى أرقام التواصل للإبلاغ عن أي تجمع مخالف: " الرقم المجاني " 999 " في جميع مناطق المملكة، باستثناء منطقتي مكة المكرمة والرياض" 991 ".

ومن جهتها، أوضحت وزارة الصحة، أنه تم ‏رصد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مدى أسبوعين سببها الرئيسي التجمعات، وعدم الالتزام بالاحترازات الصحية وعدم ارتداء الكمامة.

وأهابت وزارة الصحة، بالجميع بأهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية؛ فالتراخي في ذلك مخالفة للنظام وخطر على صحة المجتمع.