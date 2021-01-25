شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الطيار يكشف عن أسباب المبالغة في الديات وحكمها الشرعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

أوضح عضو الإفتاء بمنطقة القصيم الشيخ الدكتور عبدالله الطيار، حكم المبالغة في الديات.

وقال عبدالله الطيار، إن الدية حق مشروع لأهل القتيل لكن المبالغة فيها

مرفوض شرعًا، لافتا إلى أن القصاص حق لأولياء المقتول وولي الدم مخير بين القصاص أو العفو، مستشهدا بقوله تعالي:" فمن عفا وأصلح فأجره على الله ".

وكشف عبدالله الطيار، عن أسباب المبالغة في الديات وتشمل الجهل بحقيقة العفو وضعف اليقين بما عند الله من أجر لمن عفا عن أخيه المسلم.

وتضمنت الأسباب: مساهمة كثير من أهل الخير بأموالهم لعتق رقبة القاتل فيستغل أهل المقتول ذلك بالمزايدة وطلب الأموال الكثيرة فأصبح الأمر وكأنه تجارة بين أهل القتيل وأهل القاتل، دفع إحدى القبائل مبلغًا كبيرًافي الدية لتقتدي بها باقي القبائل ‏ويصبح ذلك عرفًا.