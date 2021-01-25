شكرا لقرائتكم خبر عن "صنعة" .. مبادرة لدعم رواد الأعمال بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • أمين الشرقية يستعرض افتراضياً مبادرتي "رحلتك أمانة" و"الشرقية نظيفة"

جددت أمانة المنطقة الشرقية دعوتها لعموم رواد الأعمال والمستثمرين إلى التسجيل في مبادرة ( صنعة ) والتي تعتبر من المبادرات النوعية والريادية على مستوى المملكة، بمشاركة وتعاون من قبل مجلس شباب وشابات الأعمال بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن رواد الأعمال يحظون بدعم ورعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية و سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، مشيرا الى أنه تم تخصيص مجموعة من قطع الأراضي بأسعار رمزية ( ريال واحد ) وذلك بالتماشي مع أهداف وتوجهات رؤية المملكة 2030 في دعم رواد الأعمال وخلق بيئة جاذبة وداعمة لهم لتكون منصة حاضنة للمبدعين والرياديين للارتقاء بالصناعات الوطنية الخفيفة بآلية رقمية مبنية على أسس ومعايير لاختيار المستفيد الأفضل وبحوكمة عالية لخلق قصص نجاح صناعية.

وقال المهندس الجبير أن هذه المبادرة من شأنها تعزيز عدة جوانب استثمارية وتأتي ضمن جهود الأمانة في تنشيط الحركة الاقتصادية الداعمة للمستثمرين ورواد الأعمال والراغبين بالاستثمار في مختلف القطاعات.

وعقد أمين المنطقة الشرقية اجتماعا مرئيا، مع وكلاء ورؤساء البلديات وعدد من قيادات الأمانة، لمتابعة جهود الإدارات والبلديات من خلال اعتماد مبادرات بلدية ومجتمعية جديدة ضمن برامج جودة الحياة، والتي تأتي ضمن الخطة التي تقوم عليها رؤية الأمانة وأهدافها؛ لإحداث الأثر الإيجابي في المدن والمحافظات بالمنطقة.

وتم استعراض مبادرة الأمانة "الشرقية نظيفة" (شيل كيستك ونظف ديرتك)، والتي تهدف الى تشجيع المجتمع على المشاركة في تنظيف الأماكن العامة والاهتمام بالبيئة، ونشر ثقافة الوعي حول النظافة والمحافظة على البيئة، وآخر الاستعدادات لانطلاق الحملة يوم السبت القادم.

بعدها تم استعراض مبادرة " رحلتك أمانة "، والتي تُعنى برحلات المسافرين، حيث حرصت الأمانة من خلال المبادرة بالتعاون مع مطار الملك فهد الدولي بالدمام، استهداف المواطنين والمقيمين للالتزام بالمتطلبات الوقائية والاجراءات الاحترازية خلال سفرهم ليعودوا لبلدانهم سالمين كما غادروها آمنين مع تطبيق مرحلة " نعود بحذر "، والتي تهدف الأمانة من خلالها الى تعزيز الشراكة المجتمعية ونشر ثقافة الوعي بأهمية الوقاية والحرص بتطبيق هذه الاجراءات.