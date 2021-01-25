شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "السبر" يوضح حكم تارك الصلاة بالكلية ومدى اعتباره كافر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور سعد السبر حكم ترك الصلاة بالكلية وما إذا كان التارك يعد كافر .

وقال الشيخ سعد السبر في برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة الفضائية رداً على ما يفهمه البعض بأن تارك الصلاة تحت المشيئة الإلهية ، أن كل شئ داخل في مشيئة الله إلا الشرك في العموم وورد في الصلاة نصوص خاصة .

وتابع الشيخ " السبر " أن الأمر بالصلاة في القرآن الكريم والسنة والنبوية ، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف : "بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة " ، فمن تركها متعمداً فهو كفر وأمر خطير إذا تركها ترك نهائي ، ويجب على المسلم أن يحذر وينتبه من مسألة الكفر بسبب ترك الصلاة ولا يأتي بالنصوص ويُنزلها كما يريد .

كما حذر الشيخ " سعد السبر " من ترك صلاة الجمعة ، كما ورد في الحديث الشريف بأنه يُطبع على قلبه ، وجاء الوعيد الشديد في هذه المسألة مادام بغير عذر ، أما إذا كان بعذر كالخوف من كورونا فهذا يختلف عمن يجلس بغير عذر .