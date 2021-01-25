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مصر تجدد دعمها للمملكة في كافة إجراءات الدفاع عن أراضيها

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الرياض - علي القحطاني - القاهرة (صدى):

أعربت الحكومة المصرية مُجددًا عن مواصلة دعمها ووقوفها بجانب المملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها .

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن مصر تساند المملكة في مساعيها الدؤوبة لمواجهة كافة صور الإرهاب وداعميه .

ونجحت الدفاعات الجوية امس في اعتراض وتدمير صاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه الرياض.

كما تمكنت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة في اعتراض وتدمير طائرات مسيره أطلقها الحوثيون بإتجاه المملكة .

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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