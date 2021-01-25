شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أبرز إنجازات أمانة الشرقية خلال أسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

أكدت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الاثنين، أنها تسعى لتطوير الخدمات البلدية المقدمة والإرتقاء بها للجميع، كما كشفت عن أبرز إنجازات الامانة خلال أسبوع.

وأطلقت أمانة الشرقية حملة وطنية واسعة النطاق تحت شعار "الشرقية نظيفة" "شيل كيستك ونظف ديرتك" لنظافة البيئة، كما استقبل أمين المنطقة الشرقية وفدًا من أهالي تاروت بمحافظة القطيف.

وتفقد وكيل أمين الشرقية للتعمير والمشاريع، مشاريع تصريف مياه الأمطار بضاحية الملك فهد بالدمام، فضلًا عن ترسية عقد استثماري لتطوير مركز تجاري متعدد الأنشطة بالدمام.

وضبطت إدارة الأسواق بالأمانة 2 طن ونصف من الليمون الفاسد في سوق الخضار والفاكهة المركزي بالدمام، بينما تمت زراعة أكثر من ثلاثة ملايين ونصف زهرة وشجرة شتوية في حاضرة الدمام ضمن مبادرة "شرقية خضراء".

وبدأت بلدية الجبيل أعمال تأهيل وتطوير محاور الطرق الرئيسية للمرحلة الثانية، كما تفقد رئيس بلدية الخفجي مشروع تطوير الواجهة البحرية وسفلتة شوارع الأحياء السكنية والمشاريع التنموية بالمحافظة، فيما واصلت بلدية القطيف فعاليات مبادرة "قطيفنا خضراء".