الزكاة والدخل: مبادرة الإعفاء من الغرامات تشمل التأخير في دفع ضريبة القيمة المضافة

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، مدى إمكانية شمول مبادرة الإعفاء من الغرامات للتأخر في دفع ضريبة القيمة المضافة للربع الأخير من عام 2020م .

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أن سيتم إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية بالإضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار، بشرط سداد اصل الضريبة عن الإقرارات المستحقة أو واجبة الدفع قبل تاريخ 21 يناير 2021م.

جاء ذلك؛ ردًا على استفسار أحد المغردين على الحساب الرسمي للزكاة والدخل على «تويتر»: «هل المبادرة تشمل التأخر في سداد ضريبة القيمة المضافة للربع الأخير من ٢٠٢٠».

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أعلنت تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية على المكلفين لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي بتاريخ 30 يونيو 2021م.

اقرأ أيضًا:

«الزكاة والدخل» توضح نسب الإعفاء من الغرامات والعقوبات المالية

«الزكاة والدخل» تمدد مبادرة الإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين