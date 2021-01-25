«الحصيني» يتوقع حالة جوية جديدة ويحدد موعدها.. واحتمال ثلوج على مرتفعات تبوك

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية متوسطة على بعض مناطق المملكة، تبدأ يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال لتساقط ثلوج على مرتفعات تبوك.

وقال الحصيني، عبر تويتر، إنه متوقع حالة جوية من يوم الأربعاء المقبل، يمكن تصنيفها من خفيفة لمتوسطة، على أجزاء محدودة ومتفرقة من مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والحدود الشمالية وحائل والقصيم وتهامة والباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية.

وأشار الحصيني إلى احتمال تساقط ثلوج خفيفة على مرتفعات منطقة تبوك، موضحًا أن الحالة الجوية يسبقها ارتفاع ثم انخفاض في الحرارة ورياح.

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