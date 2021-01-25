أخبار السعودية اليوم.. أوامر ملكية بتعيين مسؤولين.. وإدانة أمريكية للهجوم على الرياض

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة الأحد، حيث صدرت اليوم عدد من الأوامر الملكية الكريمة وجاء فيها تعيين عدد من المسؤولين وافق مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله -، على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة، وإلى التفاصيل:

تعيين مسؤولين وضم الإسكان لـ«الشؤون البلدية».. صدور عدد من الأوامر الملكيةصدرت اليوم عدد من الأوامر الملكية الكريمة، التي تضمنت تعيين وترقية مسؤولين وإعفاء آخرين، كما تضمنت الأوامر الملكية الكريمة، ضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، على أن يعدل اسمها ليكون وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ولي العهد يعتمد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة حتى 2025

وافق مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله -، على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة، مؤكدًا أن صندوق الاستثمارات العامة تمكن من تحقيق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، تمكن من خلالها للوصول إلى مستهدفات استراتيجية مهمة، ووضعه في مكانة بارزة على خارطة العالم بوصفه صندوقاً سيادياً رائداً وقادراً على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة.

الصحة: الإصابة بكورونا بعد تلقّي اللقاح «واردة»

قال المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي، إن الإصابة بفيروس كورونا بعد اللقاح واردة، عازيًا السبب إلى أن حصول المناعة لا يأتي مباشرة بعد أخذ الجرعتين، موضحًا أنه بعد الجرعة الأولى يحتاج الجسم من أسبوع إلى أسبوعين حتى يصل إلى بداية بناء المناعة داخل الجسم، كما أشار إلى أنه سيحتاج كذلك بعد الجرعة الثانية من أسبوع إلى أسبوعين للوصول للمناعة العالية التي تجعله في مستوى مقاوم ضد هذا الفيروس.

«الصحة» تبدأ تفعيل خدمة العيادات عن بُعد

بدأت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تفعيل خدمة العيادات عن بُعد، «منصة تربط المريض بالطبيب»، عن طريق منصتي «أناة» و«صحتي»؛ وذلك لتسهيل الوصول للخدمات الصحية، وتمكين المستفيد من الحصول على خدمة متكاملة عن بُعد، على الرغم من البعد الجغرافي، وتقليل معدل زيارات المرضى للمستشفيات للحالات غير الطارئة، والذي سيسهم في الحد من انتشار العدوى، وزيادة معدل رضا المريض من خلال تقليل الجهد والوقت اللازمين للحصول على الاستشارة الطبية.

شرطة منطقة الرياض : القبض على مواطنين للاشتباه في تورطهما بملابسات اختفاء ووفاة مواطنة في محافظة الخرج

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة الخرج، تلقت بتاريخ 6 / 6 / 1442 هـ بلاغاً من مواطنة عن تغيب ابنتها ( 26 عامًا )، وأسفرت نتائج إجراءات الاستدلال الأولية والمتابعة الأمنية عن العثور على جثمانها مدفوناً بمنطقة صحراوية تبعد مسافة ( 10 كلم ) عن المحافظة، وتم القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر، للاشتباه في تورطهما بملابسات اختفائها ووفاتها، ويجري استكمال الإجراءات الأولية النظامية بحقهما تمهيداً لإحالتهما إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض تطيح بشخص ابتز فتاة وههددها بإساءة السمعة

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يبتز فتاة ويهددها بإساءة السمعة، فقد تم القبض عليه، وفقاً لما ورد للأجهزة الأمنية من بلاغات، وإيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.

الداخلية: ضبط بعض مشاهير مواقع التواصل مخالفين للإجراءات الاحترازية

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، اليوم الأحد، ضبط مخالفات على بعض مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، الذين لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، ومن ضمنها عدم ارتداء الكمامات أو التقيد بمسافات التباعد، وذلك بعد رصد هذه المخالفات خلال نشرها في حساباتهم.

«الدفاع»: يجب الالتزام بتطبيق تعليمات النسخة الثانية من دليل مواجهة كورونا

أكدت خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة «كورونا» بوزارة الدفاع، اليوم الأحد، أهمية تطبيق التعليمات الواردة في النسخة الثانية من الدليل الوقائي للإجراءات الاحترازية بوزارة الدفاع، وقالت عبر حسابها بموقع "تويتر"، : قائد «خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة "كورونا" يؤكد أهمية تطبيق التعليمات والإجراءات الواردة في النسخة الثانية من الدليل الوقائي الموحد للإجراءات الاحترازية بوزارة الدفاع لمواجهة كورونا، والذي أصدرته الخلية بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة».

«المرور» يجدد التذكير بخطوات استخراج بدل فاقد للوحات السيارة الضائعة

أعادت الإدارة العامة للمرور، تجديد التذكير بمخالفة قيادة المركبة والسير بها بلا لوحات معدنية تعريفية أمامية، وكتبت عبر حسابها الإلكتروني بموقع تويتر، "في حال فقدان إحدى لوحات المركبة، فإنه يجب الإبلاغ عنها فورًا، والتقدم بطلب بدل فاقد لدى أقرب إدارة للمرور"، كما حددت آلية وطريقة استخراج بدل فاقد للوحات المعدنية المفقودة الخاصة بالسيارة.

«الخارجية الأمريكية» تدين محاولات الهجوم على الرياض

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، محاولات الهجوم الأخيرة على الرياض، وقالت ن محاولات الهجوم على السعودية تستهدف المدنيين، مشيرة إلى أن الهجمات على الرياض تتعارض مع القانون الدولي وتفوّض الجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار.

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