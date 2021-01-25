مركز الملك سلمان يُدشن مشروع تمكين الأيتام وتعزيز صمودهم بمأرب

محمد الفلاح - مركز الملك سلمان يدشن مشروع تمكين الأيتام وتعزيز صمودهم بمأرب

الإثنين 25 يناير 2021

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الأحد، في محافظة مأرب، مشروع تمكين الأيتام اليمنيين وتعزيز صمودهم.



ويستفيد من المشروع الذي تنفذه الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث (الأمين للمساندة الإنسانية) في ثلاث محافظات يمنية، هي: مأرب، عدن، والمهرة، 1000 يتيم.

وخلال حفل تدشين المشروع، أشاد وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية القاضي عبدالله الباكري، بالجهود الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الوقوف إلى جانب إخوانهم اليمنيين، مثمناً مثل هذه المشاريع التي تأتي مواتية للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

بدوره، مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمأرب الأستاذ عبدالرحمن الصيعري، لفت إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن العديد من المشاريع التنموية والإنسانية التي يقدمها المركز في عدد من المحافظات اليمنية، ومنها محافظة مأرب.

ويواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم الدعم الإنساني والإغاثي في مختلف المحافظات اليمنية، وذلك في إطار جهود المملكة العربية السعودية في الوقوف إلى جانب اخوانهم اليمنيين.