هواوي تطلق مهرجانًا ضخمًا للتسوق عبر الإنترنت

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أطلقت شركة هواوي الصينية مهرجانًا ضخمًا للتسوق عبر الإنترنت، الذي يستمر من 25 يناير إلى 29 يناير، لبدء العام الجديد.

ويأتي مهرجان التسوق عبر الإنترنت بصفته جزءًا من النسخة 26 من مهرجان دبي للتسوق حيث تأمل شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا في جذب العملاء عبر الصفقات الحصرية والتوصيل المجاني في اليوم التالي.

وتقدم هواوي فرصة لترقية الأجهزة وشراء الهدايا للأصدقاء والعائلة عبر صفقات في مجموعة واسعة من منتجات العلامة خلال مهرجان هواوي للتسوق عبر الإنترنت.

ويمنح مهرجان التسوق المستهلكين في جميع أنحاء دولة الإمارات تخفيضات هائلة على أحدث الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة وأجهزة الصوت والمزيد من هواوي.

وتجري هواوي طوال فترة البيع عمليات البيع السريع اليومية من الساعة 8 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال عمليات البيع السريع اليومية، يمكن الحصول على منتجات، مثل: Huawei Sound X و Freebuds Studio و Watch GT 2 بأسعار تبلغ 299 درهمًا إماراتيًا و 199 درهمًا إماراتيًا و 99 درهمًا إماراتيًا على التوالي، لكن عليك أن تكون سريعًا لأن العرض سيكون محدودًا.

وتتوفر سماعات FreeBuds Pro بخصم 60 في المئة عند شرائها مع ساعة WATCH GT 2 Pro أو جهاز MatePad Pro WIFI اللوحي.

كما يتوفر هاتف nova 7i بسعر 799 درهمًا إماراتيًا ويأتي مع خصم 40 في المئة على ساعة WATCH FIT أو سماعات FreeBuds 3i.

وتقدم هواوي عروضًا بقيمة 99 درهمًا إماراتيًا فقط لمن لديهم ميزانيات محددة،التي تشمل سوار اللياقة البدنية الأساسي Huawei Band 4 وبنك الطاقة Huawei Power Bank ومقياس الوزن الرقمي Huawei Smart Scale.

وإذا كنت في السوق لشراء حاسب محمول جديد من هواوي، فيجب عليك القيام بذلك ما بين الساعة 7 و 10 مساءً كل يوم، حيث يمكنك الحصول على MateBook D 14 AMD بسعر 2299 درهمًا إماراتيًا و MateBook X بسعر 3999 درهمًا إماراتيًا.

ووفقًا لهواوي، فإن الصفقة الأكثر حصرية ستكون على أحدث هواتفها الذكية، Mate 40 Pro 5G، الذي يمكن الحصول عليه مقابل 3499 درهمًا إماراتيًا.

وتمنحك صفقة الهاتف خصمًا بنسبة 50 في المئة على Watch GT Pro أو FreeBudsPro، مع اشتراك مجاني لمدة عام واحد في خدمة Starz Play وقسائم خصم من طلبات Talabat.

Source aitnews

