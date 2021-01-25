269 قطعة نفيسة ذهبت .. ولم تعد

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أمر “فخري باشا” جنده بنقل أثمن محتويات الحجرة النبوية الشريفة من المدينة إلى إسطنبول، ومتاحف تركيا اليوم شاهدة على ماحدث.





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