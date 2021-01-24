ضم «الإسكان» إلى «الشؤون البلدية والقروية» والحقيل وزيرا لها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس أوامر ملكية شملت ضم وزارة (الإسكان) إلى وزارة (الشؤون البلدية والقروية)، ويُعدل اسمها ليكون (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) وتعيين ماجد الحقيل وزيرا لها، على أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لنقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.

الأوامر الملكية:

01

ضم (الإسكان) إلى (الشؤون البلدية والقروية).

أولا: تضم وزارة (الإسكان) إلى وزارة (الشؤون البلدية والقروية)، ويُعدل اسمها ليكون (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان).

ثانيا: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة ـ وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي:

ـ استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.

ـ مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها التي تأثرت بما ورد في أمرنا هذا، واقتراح ما يلزم بشأنها، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

02 يُعين ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيرا للشؤون البلدية والقروية والإسكان.

03 يُعفى الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء من منصبه.

04 يُعفى الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه.

- يُعين الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظا للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.

05 يُعين الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

06 يرقى اللواء سليمان بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى (مدير عام الجوازات) إلى رتبة فريق.