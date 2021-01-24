شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر الملك.. ضم «الإسكان» إلى «الشؤون البلدية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • «الحقيل» وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان

• «المبارك» محافظاً للبنك المركزي بمرتبة وزير

• تعيين «الخليفي» مستشاراً بالديوان الملكي

• ترقية مدير عام الجوازات إلى رتبة فريق

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ـ حفظه الله ـ اليوم، عددًا من الأوامر الملكية الكريمة.

وشمل الأمر الأول: تضم وزارة "الإسكان" إلى وزارة "الشؤون البلدية والقروية" ، ويُعدل اسمها ليكون "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان" .

وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة ـ وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي:

1 ـ استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.

2 ـ مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها التي تأثرت بما ورد في أمرنا هذا، واقتراح ما يلزم بشأنها، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

ويُعين ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ويُعفى الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء من منصبه.

كما شملت الأوامر إعفاء الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه. ويُعين الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظاً للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.

كما يُعين الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير. ويُرقى اللواء سليمان بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى "مدير عام الجوازات" إلى رتبة فريق.