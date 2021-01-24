محمد بن سلمان : صندوق الاستثمارات العامة يستهدف استحداث 1.8 مليون وظيفة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن القطاع الخاص شريك إستراتيجي لصندوق الاستثمارات العامة.

جاء ذلك خلال كلمة للأمير محمد بن سلمان بشأن صندوق الاستثمارات العامة، حيث قال: إن أصول صندوق الاستثمارات سيتجاوز 7 تريليونات و500 مليار ريال في 2030، موضحًا أن الصندوق ضاعف أصوله إلى 1.5 تريليون ريال.

وتابع ولي العهد: أن صندوق الاستثمارات ساهم في تحقيق الاستدامة المالية للاقتصاد السعودي، مضيفًا أن صندوق الاستثمارات ملتزم بضخ 150 مليار ريال سنويًّا في الاقتصاد السعودي.

ولفت إلى أن الصندوق سيعمل خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريال سنويًّا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي.

كما يستهدف الصندوق بحسب ولي العهد بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

