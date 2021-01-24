شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الداخلية يوضح أسباب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مؤخرا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، أسباب الارتفاع المُسجل مؤخرًا لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الشلهوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا في المملكة، أن التجمعات المخالفة وغير المتقيدة بالإجراءات الوقائية خلال فترة الإجازة، كانت السبب في زيادة الحالات المسجلة حديثًا.

وأضاف متحدث الداخلية أنه تم رصد أكثر من 18 ألف مخالفة خلال الأسبوع الماضي.

وأكد أن الرياض احتلت المرتبة الأولى كأكثر المناطق المخالفة للإجراءات الاحترازية، حيث 24.5 ألف مخالفة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ15 ألف مخالفة، ثم القصيم بـ9 آلاف مخالفة، فيما كانت جازان الأقل في تسجيل المخالفات بـ663 مخالفة، تليها نجران بـ880مخالفة