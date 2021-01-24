متحدث الداخلية: رجال الأمن سيتابعون ضبط مخالفات إجراءات كورونا الاحترازية

أكد المقدم طلال الشلهوب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أن رجال الأمن سيتابعون الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وضبط مخالفات عدم لبس الكمامة والتجمعات المخالفة، مشيرًا إلى أن تراخي البعض في التقيد بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية، أدى إلى ارتفاع الإصابات بكورونا في الفترة الماضية.

وأوضح متحدث الداخلية خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا في المملكة، اليوم الأحد، أنّ من مصلحة الجميع الابتعاد عن أي موقع يشهد تجمعًا مخالفًا أو ضعفًا في تطبيق (البروتوكول)، وأهاب بهذا الخصوص بجميع الأفراد والكيانات بالتقيّد التام بالتعليمات المعتمدة في تطبيق اشتراطات السلامة الصحية.

وحث المقدم الشلهوب الجميع على المبادرة في حال مشاهدة أي مخالفة إلى الإبلاغ على الرقم 999 لجميع مناطق المملكة، و911 لمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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