بالفيديو.. القبض على سائق شاحنة تساقطت أحجار كبيرة منها على طرق جدة

أعلن المرور السعودي، اليوم الأحد، القبض على سائق شاحنة بجدة؛ بسبب تساقط أحجار بأحجام كبيرة على امتداد الطريق.

ويأتي هذا استجابة لمخالفة رصدها مواطن، وأرسلها في مقطع فيديو إلى المرور السعودي، معلقًا بالقول: هذا سائق شاحنة بمدينة جدة بحي القوزين؛ يوم الأربعاء صباحًا الساعة 11:38.. تساقط الأحجار بأحجام كبيرة على امتداد الطريق لمسافة طويلة .. نأمل اتخاذ الإجراء تجاهه.

وفي استجابة سريعة لنداء المواطن، قال المرور: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام https://t.co/inLXm2EEqQ pic.twitter.com/4lXJtNm8TY — المرور السعودي (@eMoroor) January 24, 2021

اقرأ أيضًا:

الإطاحة بقائد مركبة صدم سيارة أحد ذوي الهمم بجدة وفر هاربًا