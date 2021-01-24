شكرا لقرائتكم خبر عن «البن الخولاني» ينطلق السبت القادم في الداير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تعتزم محافظة الداير بني مالك التابعة لمنطقة جازان، إطلاق فعاليات مهرجان البن الخولاني في نسخته الثامنة، يوم السبت القادم، برعاية أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.

وأوضح محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة لـ«الخليج 365»، أن المهرجان سيواصل فعالياته على مدى 10 أيام للتعريف بمنتج «البن» الذي تتم زراعته في جبال محافظة الداير بني مالك وغيرها من المحافظات الجبلية بالمنطقة، ويعد من أجود أنواع البن على مستوى العالم.

وأكد بن لبدة أهمية المهرجان في التعريف بمنتج البن كثروة اقتصادية وطنية هامة وتسويقه وتدريب وتأهيل المزارعين عبر ورش تنظمها عدة جهات للمزارعين لممارسة الزراعة بأساليب صحيحة للزراعة تعزز من زيادة محصول البن وجذب السياح وتعريفهم بما تحتضنة المحافظة من ثروات سياحية وأثرية من خلال ما يتضمنه المهرجان من أكثر من 50 من الفعاليات الثقافية والترفيهية والفنية والتدريبية والتراثية والألعاب الشعبية لجميع شرائح المجتمع.