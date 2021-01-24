أسعار الدولار واليورو في ليبيا اليوم الأحد 24 يناير 2021.. تباين كبير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الأحد.

وشهدت الأسعار في مصرف ليبيا المركزي استقرارًا عند تعاملات الخميس، آخر إغلاق.

وقالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، إن عائدات النفط والغاز للبلاد سجلت خلال ديسمبر الماضي/كانون الأول مستويات قياسية.

وقدرت المؤسسة تلك العائدات بنحو 1.1 مليار دولار من بيع النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات.

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وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:



بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 5.40 دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 6.53 دينار.



وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 7.30 دينار.

أسعار العملات العربية في ليبيا

ومن العملات العربية المتداولة بقوة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 2.01.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.35.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 7.65.

السعر الرسمي للدولار

سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.47 للبيع و4.44 للشراء.

وسجل سعر صرف اليورو 5.42 للبيع و5.39 للشراء

أسعار الذهب والفضة بالدينار الليبي:

سجل الذهب عيار 18 نحو 222 دينارا ليبيا.

بينما سجل الذهب عيار 21 حوالي 254 دينارا ليبيا.



وسجل الذهب عيار 22 حوالي 262 دينارًا ليبيًا.

فيما سجل كسر الذهب عيار 24 نحو 270 دينارا ليبيا.

وسجل كسر الفضة 2.55 دينار ليبي.