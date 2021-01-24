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شكرا لقرائتكم خالد السلطان رئيساً لـ السعودية للكهرباء والزيد نائباً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24
خالد السلطان رئيساً لـ السعودية للكهرباء والزيد نائباً
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأحد، تعيين معالي د. خالد السلطان رئيساً لمجلس الإدارة، ود. نجم الزيد نائباً لرئيس مجلس الإدارة، لمدة ٣ سنوات.
وأضافت الشركة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن جمعية المساهمين وافقت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها، وتقر الأعمال والعقود المبرمة مع البنك الأهلي التجاري، وبنك الخليج الدولي.