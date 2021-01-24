خالد السلطان رئيساً لـ السعودية للكهرباء والزيد نائباً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأحد، تعيين معالي د. خالد السلطان رئيساً لمجلس الإدارة، ود. نجم الزيد نائباً لرئيس مجلس الإدارة، لمدة ٣ سنوات.

وأضافت الشركة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن جمعية المساهمين وافقت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها، وتقر الأعمال والعقود المبرمة مع البنك الأهلي التجاري، وبنك الخليج الدولي.



