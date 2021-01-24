شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طالبة تؤسس مشروعها لتجهيز الجلسات على شواطئ الجبيل الصناعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قررت طالبة جامعية، تأسيس مشروعها لتجهيز وتنسيق الجلسات على شواطئ ومنتزهات مدينة الجبيل الصناعية.

وقالت الطالبة "آلاء السبيعي" لقناة " العربية " إنه كان تحدي كبير بالنسبة لها أن تكمل دراستها ومشروعها في نفس الوقت، والفكرة كانت عندي منذ وقت طويل.

وأضافت :كنت حريصة على تقديم مشروعي بخامات وخدمات عالية، ودعم الأخرين كان ممتاز وتفاعلوا مع الفكرة، مشيرة إلى أن الحجوزات حتى الآن مُرضية.