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بالفيديو.. طالبة تؤسس مشروعها لتجهيز الجلسات على شواطئ الجبيل الصناعية

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قررت طالبة جامعية، تأسيس مشروعها لتجهيز وتنسيق الجلسات على شواطئ ومنتزهات مدينة الجبيل الصناعية.

وقالت الطالبة "آلاء السبيعي" لقناة " العربية " إنه كان تحدي كبير بالنسبة لها أن تكمل دراستها ومشروعها في نفس الوقت، والفكرة كانت عندي منذ وقت طويل.

وأضافت :كنت حريصة على تقديم مشروعي بخامات وخدمات عالية، ودعم الأخرين كان ممتاز وتفاعلوا مع الفكرة، مشيرة إلى أن الحجوزات حتى الآن مُرضية.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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