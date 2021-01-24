الحربي يوضح المحافظات المتأثرة بانخفاض درجات الحرارة

كشف الراصد الجوي سامي عبيد الحربي، اليوم الأحد، عن المحافظات المتأثرة بانخفاض درجات الحرارة .

وقال الحربي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنَّ محافظتي «طريف» (بمنطقة الحدود الشمالية) والقريات (بمنطقة الجوف) سجلت صفر درجة مئوية صباح اليوم الأحد.

وأضاف الحربي، أنَّ محافظة عرعر (الحدود الشمالية) سجلت 1 درجة مئوية، فيما سجلت سكاكا وتبوك ورفحاء 3 درجات، وسجلت الحفر والرياض 5 درجات مئوية، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة بدأت في الارتفاع عن الأيام الماضية.

من جانبه توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لطقس الأحد، سماء غائمة جزئيًا على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة ويكون الطقس باردًا ومستقرًا على معظم مناطق المملكة، لافتًا إلى أن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية، شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين ونصف المتر على الجزء الجنوبي وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

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الأرصاد: طقس الأحد بارد ومستقر على معظم مناطق المملكة