السعودية اليوم / تايلاند تسجل 198 إصابة جديدة بكورونا



بانكوك11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واس

سجلت تايلاند خلال الـ 24 ساعة الماضية 198 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت قوة التصدي لكوفيد-19 في تايلاند أن من بين الحالات الجديدة سبع حالات واردة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 13500 إصابة، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 73 وفاة.

// انتهى //

08:52ت م

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بانكوك11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسسجلت تايلاند خلال الـ 24 ساعة الماضية 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ووفاة واحدة.وأوضحت قوة التصدي لكوفيد-19 في تايلاند أن من بين الحالات الجديدة سبع حالات واردة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 13500 إصابة، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 73 وفاة.// انتهى //08:52ت م0009

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