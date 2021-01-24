السعودية اليوم / البرازيل تسجل أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واس

سجلت البرازيل 62334 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، أن مجموع عدد الإصابات بالفيروس أرتفع إلى ثمانية ملايين و815954 إصابة, فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 216445 حالة وفاة .

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07:53ت م

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برازيليا 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسسجلت البرازيل 62334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 1202 حالة وفاة, خلال الـ 24 ساعة الماضية .وأفادت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، أن مجموع عدد الإصابات بالفيروس أرتفع إلى ثمانية ملايين و815954 إصابة, فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 216445 حالة وفاة .// انتهى //07:53ت م0007

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