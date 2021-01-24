تركي آل الشيخ ينشر صورة نادرة له بمرحلة الطفولة

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شارك المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الأحد، بوسم ” صورتك وانت صغير “.

ونشر آل الشيخ صورة له بمرحلة الطفولة، حيث أجمع متابعيه على التغير التام في ملامحه، فيما رأى رئيس هيئة الترفيه أن نظرته وابتسامته لم يتغيرا عن الآن. Source slaati





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