وفاة الإعلامي والأديب عبدالله مناع عن عمر 82 عامًا

توفي الإعلامي والأديب عبدالله مناع مساء السبت عن عمر يناهز 82 عامًا.

ونعت وزارة الإعلام الراحل بعد مسيرة إعلامية وثقافية حافلة، وقال الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والإعلام المكلف «رحم الله فقيد الإعلام الدكتور عبدالله مناع، أحد الرواد الذين أفنوا حياتهم لخدمة الصحافة والأدب».

ولد «مناع» في حارة البحر بمدينة جدة في 15 صفر 1359هـ الموافق 1939، وحصل على الابتدائية من المدرسة السعودية بحارة الشام، وحصل على الكفاءة المتوسطة من المدرسة الثانوية السعودية.

وحصل على الثانوية العامة التوجيهية القسم العلمي من المدرسة السعودية الثانوية بالقصور السبعة في البغدادية.

وابتعث إلى مصر لدراسة طب الأسنان بجامعة الإسكندرية وتخرج فيها عام 1962م، وبعد عودته للوطن عُيّن طبيبًا للأسنان بالمستشفى العام في جدة.

يُشار إلى أن نادي جدة الأدبي الثقافي قد اعتمد اسم الأديب الدكتور عبدالله مناع ليكون «شخصية الملتقى» لهذا العام 2021 وتكريمه في ملتقى قراءة النص الـ17 الذي ينظمه النادي خلال الفترة المقبلة.