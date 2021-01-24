أمير القصيم: توافر اللقاح لا يعني انتهاء فيروس كورونا

أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم؛ أهمية متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والبروتوكولات والتعليمات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن توافر اللقاح لا يعني انتهاء الفيروس.

وشدد أمير القصيم لجميع القطاعات في المنطقة على تطبيق العقوبات على من يتراخى في الالتزام بالاحترازات الوقائية والتعليمات المتخذة بهذا الصدد من قبل الدولة، لمواجهة انتشار الفيروس والحد منه والقضاء عليه، سائلًا المولى –عز وجل– أن يرفع هذا الوباء، وأن يبارك في الجهود، وأن يحفظ الجميع.