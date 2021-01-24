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أمير القصيم: توافر اللقاح لا يعني انتهاء فيروس كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - أكد أهمية متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم؛ أهمية متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والبروتوكولات والتعليمات المتخذة للوقاية من فيروس ، مشيرًا إلى أن توافر اللقاح لا يعني انتهاء الفيروس.

وشدد أمير القصيم لجميع القطاعات في المنطقة على تطبيق العقوبات على من يتراخى في الالتزام بالاحترازات الوقائية والتعليمات المتخذة بهذا الصدد من قبل الدولة، لمواجهة انتشار الفيروس والحد منه والقضاء عليه، سائلًا المولى –عز وجل– أن يرفع هذا الوباء، وأن يبارك في الجهود، وأن يحفظ الجميع.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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