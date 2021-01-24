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«الصحة» تعلن الأحد مستجدات لقاح كورونا.. وتحديثات أمنية من «الداخلية»

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الرياض - محمد عبدالله - تعقدان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا..

أعلنت وزارة الصحة، عقد مؤتمر صحفي في الثالثة و35 دقيقة عصر الأحد، لاستعراض مستجدات فيروس .

وفي بيان لها، أوضحت الوزارة، أن المتحدث الرسمي الدكتور محمد العبدالعالي،سوف يتناول الأوضاع العالمية، وخريطة الإصابات الأسبوعية والمنحنى الوبائي، إلى جانب الإحصاءات ومستجدات اللقاح.

ولفتت الوزارة، إلى أن المقدم طلال الشلهوب، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، سوف يشارك في المؤتمر لاستعراض التحديثات الأمنية. 

ودعت الوزارة، إلى طرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر عبر «الهاشتاج» «# شارك _ في المؤتمر _ الصحفي» في «تويتر».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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