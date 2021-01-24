«الصحة» تعلن الأحد مستجدات لقاح كورونا.. وتحديثات أمنية من «الداخلية»

أعلنت وزارة الصحة، عقد مؤتمر صحفي في الثالثة و35 دقيقة عصر الأحد، لاستعراض مستجدات فيروس كورونا.

وفي بيان لها، أوضحت الوزارة، أن المتحدث الرسمي الدكتور محمد العبدالعالي،سوف يتناول الأوضاع العالمية، وخريطة الإصابات الأسبوعية والمنحنى الوبائي، إلى جانب الإحصاءات ومستجدات اللقاح.

ولفتت الوزارة، إلى أن المقدم طلال الشلهوب، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، سوف يشارك في المؤتمر لاستعراض التحديثات الأمنية.

ودعت الوزارة، إلى طرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر عبر «الهاشتاج» «# شارك _ في المؤتمر _ الصحفي» في «تويتر».

اقرأ أيضًا:

في المدن والمحافظات.. وزارة الصحة تكشف حصيلة الشفاء الجديدة من كورونا