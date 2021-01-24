السعودية اليوم / زيمبابوي تعلن عاصمتها بؤرة لتفشي وباء كورونا



هراري 10 جمادى الآخرة 1422 هـ الموافق 23 يناير2021 م واس

أكدت السلطات في زيمبابوي أن العاصمة هراري باتت بؤرة لتفشي فيروس

وتأتي هذه المخاوف في الوقت الذي سجلت فيه العاصمة هراري نحو ألف حالة إصابة بكورونا يوميًا في مؤشر ينذر بانتشار الوباء بسرعة في جميع أنحاء البلاد.

وشهدت زيمبابوي ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث تخطت 30 ألف إصابة و 962 حالة وفاة.

// انتهى //

00:35ت م

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هراري 10 جمادى الآخرة 1422 هـ الموافق 23 يناير2021 م واسأكدت السلطات في زيمبابوي أن العاصمة هراري باتت بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك مع تسجيل نصف حالات الإصابة بالفيروس على مستوى البلاد في العاصمة هراري وحدها.وتأتي هذه المخاوف في الوقت الذي سجلت فيه العاصمة هراري نحو ألف حالة إصابة بكورونا يوميًا في مؤشر ينذر بانتشار الوباء بسرعة في جميع أنحاء البلاد.وشهدت زيمبابوي ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث تخطت 30 ألف إصابة و 962 حالة وفاة.// انتهى //00:35ت م0096

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