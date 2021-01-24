كراني: رحيل تام للزائر القطبي.. انعموا بالدفء حتى 28 يناير

أكد خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، الرحيل التام للزائر القطبي عن أجواء المملكة كافة، مشيرًا إلى أن الدفء قادم.

وعبر حسابه على «تويتر» قال كراني: هيا انعموا بالدفء.. رحيل تام للزائر القطبيِ عن أجواء المملكة كافة، موضحًا أن «العاصفة القطبية بلغ مدى تعمقها جنوبًا ليلة الجمعة، وأدى ذلك إلى نشاط ملموس للرياح على القطاع الغربي خاصة الجزء الأوسط منه».

وأكد كراني، أن الدفء قادم ويستمر حتى 28 يناير الجاري.

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