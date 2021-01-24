«الصحة» توضح موعد إعلان السعودية خالية من كورونا

قال الدكتور هاني جوخدار وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، إن نهاية فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية أو في العالم في علم الغيب، إلا أن المملكة تسعى في التشديد من الإجراءات الاحترازية.

وأوضح وكيل وزار ة الصحة، في تصريحات لبرنامج «mbc في أسبوع»، أن هناك كثيرًا من الدول المتقدمة جدًّا، عاجزة عن التحكم في الانتشار الوبائي للمرض؛ بسبب عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التزام مواطنيها بارتداء الكمامات.

واستدرك المسؤول بوزارة الصحة بقوله، إن المملكة دعمت القاطنين على أرضها بشكل كبير، ووفرت جميع سبل الوقاية من كورونا، سواء بشراء الكمامات في كل مكان، أو بإلزام المنشآت بأعداد معينة داخل الأماكن المغلقة.

وأشار إلى أن المملكة سعت للحفاظ على منحنى وبائي منخفض جدًا، «فنحن حتى الآن ما زلنا في الموجة الأولى فقط، التي بدأت في شهر يوليو وسيطرت علينا»، بفضل الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وطالب الجميع بالحفاظ على التباعد الاجتماعي وعدم التواجد في الأماكن المغلقة، مشيرًا إلى أن التطعيم سيصل للجميع.