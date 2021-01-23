شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لقطات من حياة الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحل اليوم السبت، الذكرى السادسة لرحيل الملك عبد الله بن عبد العزيز، إذ توفي في مثل هذا اليوم 23 يناير من العام 2015، عن عمر يناهز الـ 91 عاما.

الملك عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود، هو الملك السادس للمملكة ، ولد عام 1924 بمدينة الرياض، بينما تقول معلومات أخرى إن تاريخ ميلاده الحقيقي كان عام 1916.

في عام 1995 استلم إدارة شؤون الدولة وأصبح الملك الفعلي بعد إصابة الملك فهد بمتاعب صحية، وفي 1 أغسطس 2005 تولى الحكم،بعد وفاة الملك فهد وبالإضافة لكونه ملكا للدولة شغل منصب رئيس مجلس الوزراء تبعا لأحكام نظام الحكم في المملكة القاضية بأن يكون الملك رئيسا للوزراء.

قاد الملك عبد الله مشروعا إصلاحيا حذرا محاولا التوفيق بين جناح ليبرالي متعطش للتطوير وبين المؤسسة الدينية المحافظة جدا وبالغة النفوذ، وقام إجراء أول انتخابات في تاريخ المملكة عام 2005، بالإضافة إلى تعيين الراحل 30 امرأة في مجلس الشورى في يناير 2013، كما تمكنت نساء المملكة من المشاركة بالاقتراع في الانتخابات البلدية للمرة الأولى عام 2015.

وتعد مبادرة السلام العربية من أهم مبادرات الملك عبدالله في الوطن العربي حين كان وليا للعهد، خلال القمة العربية في بيروت عام 2002، وتقضي المبادرة بإنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967 وعودة اللاجئين والانسحاب من هضبة الجولان المحتلة، مقابل الاعتراف بإسرائيل وتطبيع علاقات الدول العربية معها.