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طبيب سعودي يحدد موعد التخلّي عن إجراءات كورونا الاحترازية

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الرياض - محمد عبدالله - أكد أن نسبة مناعة لقاح فايزر 95% منها..

أكد الدكتور علي الزهراني، أن نسبة مناعة لقاح «فايزر» تصل إلى 95%، وفي حال وصول نسبة المناعة المجتمعية إلى 60% نستطيع التخلي عن الإجراءات الاحترازية.

وخلال مداخلة مع فضائية «الإخبارية»، قال الزهراني: لقاح الموجود في المملكة يعطي مناعة بنسبة 95%، ويجب ألا نُعرّض أنفسنا لخطر الإصابة، وحتى نصل إلى مناعة جماعية يجب تلقيح ما بين 40% ـ 60% من المجتمع. 

وأضاف: «إنه في حال تحقيق ذلك، يمكن التخلي عن الاحترازات الوقائية».

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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