عضو «حقوق الإنسان»: 12 ألف أسرة سعودية تكفل أبناءً لأبوين مجهولين

أكدت عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، الدكتورة سارة العبدالكريم، أن المملكة تولي الطفل عناية شديدة، وذلك بتخصيص برامج اجتماعية واقتصادية وعلاجية من ميزانية الدولة لبناء الطفل.

وقالت العبدالكريم، خلال مداخلة مع برنامج «120» بقناة الإخبارية، إن هناك أكثر من 12 ألف أسرة تكفل أبناءً من أبوين مجهولين.

وأضافت أن العلاقة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالطفل لا تنتهي بمجرد كفالة الأسرة له، مبينة أن العلاقة ممتدة من خلال الزيارات الدورية المرتبة من أخصائيين، لمتابعة الطفل في أسرته الجديدة، للتأكد من تأقلم الطفل واستقراره نفسيًا.

وأوضحت أن عدد الزيارات يحدَّد حسب الحالة، فقد تكون الزيارات شهرية، وقد تكون أقل أو أكثر.

وكانت هيئة حقوق الإنسان، أعلنت أن الطفل المولود داخل المملكة لأبوين مجهولين، يُمنح الجنسية السعودية وفق الأنظمة الوطنية.