شيخة الدوسري.. فتاة سعودية تُكمل عمل والدها وتنتشل مزرعته من الانهيار

نشرت قناة «إم بي سي» تقريرًا مصوَّرًا عن «قصة وفاء»، لفتاة سعودية ضربت المثل في إكمال حلم والدها المريض في إنشاء مزرعة متكاملة.

وقالت شيخة الدوسري، إن والدها عندما مرض أرادت أن تعطيه هدفًا في الحياة، وأن عمله وشبابه ما زالا موجودين، ووجدت نفسها بين مفترق طرق، في أن تترك ما صنعه والدها طوال 40 سنة أو أن ترد له حصاده بإحياء أرضه.

ونجحت شيخة الدوسري بالفعل في إكمال مسيرة والدها، وأنقذت أرض والدها التي أوشكت على الانهيار، بل وحوّلتها إلى جنة غَنّاء خلال أقل من عام، رغم العقبات التي واجهتها، وأهمها أزمة كورونا، التي بدأت بعد شهر من توليها مسؤولية المزرعة.

ولم تتوقف شيخة الدوسري عند عودة المزرعة لوضعها، بل عملت على استحداث طرق جديدة للإنتاج، بإنتاج الأسماك لعمل دخل جديد للمزرعة، كما تقوم بإنتاج مختلف الخضروات، كالخيار والطماطم والبروكلي، والذرة والخس والباذنجان.