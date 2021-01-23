الإطاحة بمواطِنَين اثنين بالشرقية سرقا منازل و3 سيارات

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية القبض على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وقال مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم؛ إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها؛ أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر؛ ارتكبا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقةِ عددٍ من المنازل، ومحلٍ تجاري، و3 مركبات تم استردادها.

وأكد أنه جرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.