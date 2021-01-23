كما أوضحت محطات الرصد الهيدرولوجي والمناخي بالمملكة أن مطار القريات في منطقة الجوف تصدر أعلى كميات لهطول الأمطار بـ5.0 ملم، تلته «طريف» التي سجلت 2.4 ملم.
عواصف ترابية ورياح نشطة
1 - المدينة المنورة
ينبع والأجزاء الساحلية
2 - الرياض
السليل - عفيف - وادي الدواسر
3 - عسير
أبها - أحد رفيدة - الحرجة - خميس مشيط - سراة عبيدة - ظهران الجنوب
4 - مكة المكرمة
الجموم - بحرة - جدة - خليص - رابغ
5 - الباحة
الباحة - الحجرة - العقيق - القرى - المخواة - المندق - بلجرشي - بني حسن - فرعة غامد الزناد - قلوة
6 - نجران
بدر الجنوب - ثار - حبونا - خباش - شرورة - نجران - يدمة
موجة باردة وتكون للصقيع
1 - حائل
الشنان - بقعاء - حائل - موقق
2 - تبوك
البدع - تبوك - تيماء - حقل
3 - الجوف
القريات - دومة الجندل - سكاكا - طبرجل
4 - الحدود الشمالية
العويقيلة - رفحاء - طريف - عرعر
درجات الحرارة اليوم
حائل
20
6
تبوك
20
4
الجوف
20
6
عرعر
13
1
مكة
30
18
المدينة المنورة
27
14
الرياض
20
7
أبها
20
9
الباحة
19
8
نجران
22
7
كانت هذه تفاصيل خبر 10 مناطق تحت وطأة العواصف الترابية والصقيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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