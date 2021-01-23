أهالي السراة يحتمون بتهامة

واستقبلت طوارئ المستشفيات عددا من مراجعي حساسية الغبار والربو، وشهد القطاع التهامي توافد عدد كبير من السياح والباحثين عن الدفء من قطاع السراة في أبها والباحة، مما سبب إرباكا مروريا وتزاحما في الشوارع بعدد من المحافظات المتاخمة لساحل البحر الأحمر بتهامة.
ورفعت الجهات الصحية جاهزيتها في مثل هذه الحالات، وقال المتحدث لصحة الباحة ماجد الشطي: لدينا توجيهات برفع الاستعداد في أقسام الطوارئ في المستشفيات وإدارة الطوارئ تحسبا لأي حالات إصابة بضيق التنفس أو الحوادث المتسببة في انعدام الروية.
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحذر في مثل هذه الأجواء، مشددة على التأكد من أن الأنوار تعمل بشكل جيد والتقليل من السرعة مع التنقل بين السيارات بهدوء مع أهمية إغلاق النوافذ بشكل محكم.
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