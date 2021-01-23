تركي بن طلال حكمة متوارثة

يسير أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال على نهج جده المؤسس الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود، وأبنائه البررة، والأسرة المالكة، وأخذ منهم الحكمة في القول بلسان فصيح، والأثر في الفعل، وغرس المبادئ، وهو ما دأب عليه منذ أن وطئت قدماه أرض منطقة عسير، حتى أصبحت مقولاته مؤثرة، يقتدي بها أبناء المنطقة، الذين يعتبرونه قدوتهم الأولى، ومرجعهم الحكيم.

من أقوال تركي بن طلال

لفريقي النشمي:

‏تصبح المجموعة فريقا منجزا مؤثرا، عندما يكون جميع الأعضاء واثقين بما فيه الكفاية من أنفسهم، ومساهماتهم لزيادة مهارة الآخرين.

تلبية النداء

«نلبي النداء» يصدق عليها قول أحد الحكماء: المتشائم يرى الصعوبة في كل فرصة، والمتفائل يرى الفرصة في كل صعوبة.

نجاح وفلاح

إن أرض عسير، وإنسان عسير، ‏معادلة «نجاح وفلاح» لكل من عمل لها وفيها.

خدمة المواطن:

من ليس لديه الرغبة، أو القدرة على تنفيذ تعليمات ولاة الأمر بالسهر على خدمة المواطن فليتنحى، وله منّا كل التقدير.

انتقاد المسؤولين

انتقدوا المسؤولين، والجهات علنًا، وأنا أولهم.

ورقة توت

‏مبادرة «نلبي النداء» ورقة توت لستر حرائرنا.

ترابط المجتمع

المجتمع المترابط بقيم ثريّة يسير بثبات نحو مستقبلٍ زاهر.

الاهتمام بالنهاية

ليس من طبعي أن أهتم بمن يكون رائعاً في البداية، أهتم بمن يكون رائعاً للنهاية.

قيم سامية

علينا أن نعمل سوياً للحد من السلوكيات الخاطئة، التي لا تُلائم الذوق العام الذي جاء ديننا معززاً له، علينا أن نكون قدوة في سلوكياتنا المنطلقة من قيمنا السامية، وقد كان عليها آباؤنا وأجدادنا، والتي جاءت لائحة الذوق العام لتعزيزها وتحميها.

خدمة عسير

لا عسير في عسير