عامان تنمية تسابق الزمن

مبادرات أمير عسير تصلح قلوب المتخاصمين أسهمت مبادرات إمارة منطقة عسير بقيادة الأمير تركي بن طلال، ولجنة إصلاح ذات البين، في إنهاء الخلافات بين الأهالي، والتي استمر بعضها... أبها: جوهرة الشهراني أبها: جوهرة الشهراني 10 | جمادى الآخرة 1442 هـ 10 | جمادى الآخرة 1442 هـ

تركي بن طلال حكمة متوارثة يسير أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال على نهج جده المؤسس الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود، وأبنائه البررة، والأسرة المالكة، وأخذ... أبها: آمال علي أبها: آمال علي 10 | جمادى الآخرة 1442 هـ 10 | جمادى الآخرة 1442 هـ

عسير تتصدر المشهد الحضري تصدرت منطقة عسير ريادة المشهد الحضري، مواكبة لرؤية المملكة 2030، في وقت استنفرت الجهات المختصة جهودها، في تطوير وإنجاز المشاريع التي... أبها: آمال علي أبها: آمال علي 10 | جمادى الآخرة 1442 هـ 10 | جمادى الآخرة 1442 هـ

أهالي السراة يحتمون بتهامة خيمت أجواء الغبار مع تدني درجات الحرارة على محافظات منطقة الباحة وتدنت الرؤية إلى أقل من 3 كلم، فيما حجبت أشعة الشمس.واستقبلت طوارئ... الباحة : منصور بن محمد الباحة : منصور بن محمد 10 | جمادى الآخرة 1442 هـ 10 | جمادى الآخرة 1442 هـ

محطة مناخية بالرياض دشنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في مقرها الرئيسي بالرياض محطة مناخية آلية، تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الدقة وتقليص الفارق بين... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 10 | جمادى الآخرة 1442 هـ 10 | جمادى الآخرة 1442 هـ

ثعبان ناوان يبحث عن حاضنة يقضي شباب منطقة الباحة من السراة وتهامة؛ هواية التطعيس على رمال مركز ناوان بقرية الثعبان في محافظة المخواة؛ ويعود ذلك للمناخ... الباحة: أمل الغامدي الباحة: أمل الغامدي 10 | جمادى الآخرة 1442 هـ 10 | جمادى الآخرة 1442 هـ

إشادة عالمية ببرنامج المدن الصحية في جامعة طيبة أشادت منظمة الصحة العالمية بعد اعتماد المدينة المنورة مدينة صحية بمشروع برنامج المدن الصحية الذي نفذته جامعة طيبة بالمدينة... المدينة المنورة: دوت الخليج المدينة المنورة: دوت الخليج 10 | جمادى الآخرة 1442 هـ 10 | جمادى الآخرة 1442 هـ

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