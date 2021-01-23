السعودية اليوم / الرئيس المصري يعلن عن بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا غدًا في بلاده



القاهرة 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واس

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده ستبدأ غدًا حملة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس

جاء ذلك في كلمة للرئيس السيسي خلال افتتاح عددٍ من المشروعات التنموية بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد المصرية اليوم.

وأشارت وزارة الصحة والسكان المصرية إلى أنه سيتم البدء في تطعيم الفرق والأطقم الطبية بالجرعة الأولى من لقاح كورونا (سينوفارم) الصيني في مستشفيات العزل والصدر والحميات، على أن تؤخذ الجرعة الثانية بعد 21 يومًا من تعاطي الأولى، لافتةً إلى أن اللقاح سيكون مجانيًا واختياريًا.

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23:06ت م

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القاهرة 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده ستبدأ غدًا حملة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا ، موضحًا أن الأطقم الطبية ستكون أولى الفئات التي ستتلقى اللقاح، ثم المصابين بأمراض مزمنة ثم كبار السن.جاء ذلك في كلمة للرئيس السيسي خلال افتتاح عددٍ من المشروعات التنموية بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد المصرية اليوم.وأشارت وزارة الصحة والسكان المصرية إلى أنه سيتم البدء في تطعيم الفرق والأطقم الطبية بالجرعة الأولى من لقاح كورونا (سينوفارم) الصيني في مستشفيات العزل والصدر والحميات، على أن تؤخذ الجرعة الثانية بعد 21 يومًا من تعاطي الأولى، لافتةً إلى أن اللقاح سيكون مجانيًا واختياريًا.// انتهى //23:06ت م0087

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