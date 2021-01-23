«الزكاة والدخل» تحدد 4 متطلبات أساسية لإصدار وحفظ الفاتورة الإلكترونية

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم السبت، المتطلبات الأساسية لإصدار وحفظ الفاتورة الإلكترونية.

وقالت الزكاة والدخل، في «إنفوجراف» على حسابها بـ«تويتر»، إن تاريخ الإلزام بإصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية للمسجلين في ضريبة القيمة المضافة، هو الـ4 من ديسمبر 2021م.

ولفتت الهيئة، إلى أن المتطلبات الأساسية لإصدار وحفظ الفاتورة الإلكترونية من أجهزة «الكاشير» وأنظمة المحاسبة الأخرى، تتمثل في «الاتصال بالإنترنت، والتواصل مع أنظمة الأمن السيبراني والمعلومات في المملكة، إلى جانب أن يكون الحل التقني قابلًا للربط مع أنظمة خارجية باستخدام واجهة برمجة التطبيقات API».

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