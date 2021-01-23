

الدمام 10 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 23 يناير 2021م واس

صرَّحَ مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين اثنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبا عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقةِ عددٍ من المنازل، ومحلٍ تجاري، و (3) مركبات، تم استردادها، وقد جرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

// للصحف // // انتهى //

19:08ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة المنطقة الشرقية: القبض على مواطِنَين ارتكبا عدداً من جرائم سرقة المنازل ومحل تجاري وثلاث مركبات، تم استردادها // للصحف // لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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