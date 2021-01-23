السعودية اليوم / تركيب لوحات حدود ومسميات أحياء مكة الجديدة



مكة المكرمة ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٢ الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢١ م واس

قامت أمانة العاصمة المقدسة اليوم بتركيب لوحات حدود ومسميات أحياء مكة المكرمة الجديدة.

وأوضح مدير إدارة تنفيذ مشاريع التسمية والترقيم بالأمانة المهندس ماهر بشناق، أن الأمانة قامت بتركيب لوحات المسميات الجديدة بأحياء العاصمة المقدسة، وذلك بعد ما أقرتها اللجنة برئاسة أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص وتم اعتمادها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.

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19:05ت م

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