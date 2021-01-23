شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. قرية في تبوك تُذهل المواطنين بسبب ما تحتويه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

أظهرت مجموعة من الصور جمال الطبيعة في صحراء بجدة غرب تبوك.

ورصدت الصور جمال تلك القرية الواقعة بتبوك والتي خطفت الأنظار إليها بروعة المشاهد الطبيعية والتضاريس التي فضل الله هذه المنطقة بها.

وأبانت الصور التناسق المذهل في الطبيعة من حيث الجبال والمياه ولون الزراعات الأخضر الذي يكسو المنطقة.

وأبدى مواطنون إعجابهم بهذه الصور الخلابة، كما تمنى عدد كبير منهم زيارة المنطقة في أقرب وقت للاستمتاع بهذه المشاهد.