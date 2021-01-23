ضبط عمالة بمعرفات سعودية تعمل لدى أحد تطبيقات تأجير المركبات بالرياض

تمكنت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض؛ من ضبط عمالة وافدة تعمل بمعرفات سعودية لدى أحد التطبيقات المشهورة لتأجير المركبات.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض، إنه تمَّ التعامل مع العمالة الوافدة بإيقاف المعرفات من قِبل هيئة النقل العام، كما ضبط المفتشون بعض العمالة المنزلية «من بينهم سائق خاص، وعامل تربية مواشٍ» تعمل في أحد المصانع، بالإضافة إلى ضبط عمالة أخرى تعمل على غير الكفالة.

جاء ذلك خلال الحملات المشتركة التي نفذها المفتشون الأسبوع الحالي على مواقع متفرقة من العاصمة الرياض، وأسفرت عن إجراء ما يزيد عن 1400 زيارة ميدانية، وضبط 125 مخالفة وإنذارًا في جميع الأنشطة المستهدفة، ومنها «تأجير السيارات، ونقل البضائع، وتوجيه مركبات الأجرة، والشاحنات الأجنبية، والمجمعات التجارية».

وحث فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض؛ المواطنين والمواطنات على التعاون مع الوزارة والإبلاغ بأي مخالفة يرصدونها عبر تطبيق «معًا للرصد» المتاح عبر الهواتف الذكية، أو بالاتصال على الهاتف الموحد 19911.