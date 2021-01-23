

بغداد 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واس

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 778 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12988, فيما تم تسجيل 1546 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 579838 حالة,

وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 20044, منهم 154 يرقدون في غرف العناية المركزة.

// انتهى //

18:43ت م

0060



بغداد 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 612870 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12988, فيما تم تسجيل 1546 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 579838 حالة,وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 20044, منهم 154 يرقدون في غرف العناية المركزة.// انتهى //18:43ت م0060

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / العراق يسجل 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.