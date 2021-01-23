شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «العمري» يزف بشرى سارة للمجتمع بشأن لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد الدكتور عوض العمري، استشاري العناية الحرجة والأمراض المعدية، اليوم السبت، أن هناك بدائل مميزة للقاح فايزر وإضافة جيدة ستكون للمجتمع السعودي في حالة إجازتها.

وقال "العمري" خلال مشاركته مع برنامج "mbc في أسبوع" أنه يوجد لدينا لقاح فايزر وموديرنا، لقاح أمريكي تصل فعاليته إلى 94% وهي فعالية عالية ويمكن تبريده إلى درجة حرارة 20 درجة مئوية تحت الصفر وهي أقل من فايزر وتعد ميزة.

وأشار إلى أنه يوجد أيضًا لقاح أكسفورد، وهو لقاح مميز نسبة فعاليته تصل إلى 90%، ولا يحتاج إلى درجة برودة عالية ويمكن تخزينه في درجة البرودة المعتادة وهذا يسهل بشكل كبير النقل والإمداد، كما أنه رخيص الثمن، فيما ننتظر القرار النهائي من الهيئة العامة للغذاء والدواء.