شكرا لمتابعة خبر عن العدل: عقد النكاح القديم لايتم تحديثه إلى «إلكتروني» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة العدل، اليوم السبت، أن عقد النكاح القديم لا يتم تحديثه إلى عقد إلكتروني، حتى وإن كان القديم موثقا من المحكمة.

وذكرت الوزارة أن استخراج «بدل فاقد» لعقد نكاح قديم يتم عن طريق المحكمة الصادر منها العقد أو تم توثيقه من قبلها.

وأضافت وزارة العدل أنه يمكن تقديم عقود النكاح الإلكترونية لتصديقها عبر الرابط التالي (هنـــــــا) وإرفاق جميع صور العقد مع الفحص الطبي وأي مستند تم تدوينه في العقد ويتم توثيقه من قبل المحكمة.